فيديو | مبابي يصب البنزين على النار: لم أحب هذا العام كثيرًا لأنني كنت ألعب لباريس سان جيرمان!

مبابي يهاجم باريس سان جيرمان من جديد...

هاجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، فريقه السابق باريس سان جيرمان، مرة أخرى، وكشف أنه لم يحب عام 2024 الذي كان فيه يرتدي قميص الفريق الفرنسي.

واحتفالًا بالعام الجديد، أجرى لاعبو ريال مدريد، مقابلة مع شركة " إتش بي" والتي تعد من ضمن رعاة الفريق، وتذكر اللاعبون بعض من ذكرياتهم في عام 2024.

وظهر النجم الفرنسي، في الفيديو عند حديثه عن ذكرياته عن عام 2024، وقال: "لم أحب هذا العام كثيرًا، لأنني كنت ألعب مع باريس سان جيرمان".

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وكانت العلاقة بين مبابي، وباريس، قد توترت كثيرًا في فترته الأخيرة داخل صفوف الفريق الفرنسي، تحديدًا بعدما رفض اللاعب تجديد عقده، وانضم إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة مجانية.

وازداد التوتر بين الطرفين، ووصل إلى القضاء بعدما طلب مبابي، من الفريق العاصمي، دفع نحو 55 مليون يورو، مكافآت ورواتب، لم يحصل عليها النجم الفرنسي، قبل رحيله في الصيف الماضي.

ومن جانبه كان مبابي، قد خرج مبابي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، قد أوضح فيها أن خلافه كانت مع إدارة باريس، وليس الجماهير وكان يتعين عليه أن يظهر حبه لهم بشكل أفضل.