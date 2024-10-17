"فخ باريس" .. مبابي يحمل سان جيرمان مسؤولية أزمته في السويد

الفرنسي تورط في أمر ليس سهلًا

مازال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد مُصرًا على أن اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في أحد فنادق العاصمة السويدية ستوكوهولم مجرد فخ من ناديه السابق باريس سان جيرمان.

المهاجم الفرنسي كان قد لمح إلى ذلك عبر منصة إكس، وقد أكدت محاميته ماري أليكس كانو بيرنارد الأمر بتصريحات مثيرة مؤخرًا أشارت خلالها إلى أن انتشار الأمر إعلاميًا بتلك السرعة والكيفية يلمح لوجود مؤامرة كبيرة.

خافي هيراز، الصحفي في كادينا سير، أكد أن مبابي أبلغ ريال مدريد أن تلك الأزمة في السويد ما هي إلا فخ يقف خلفه باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي، مضيفًا خلال تصريحاته لبرنامج "El Larguero" "ريال مدريد لم يكن في ستوكهولم، لا يعرف ما حدث، كل معلوماتهم بناءً على ما يُخبرهم إياه مبابي والذي يقول أن الأمر مجرد فخ من ناصر الخليفي وأن باريس سان جيرمان يُلاحقه وعائلته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "ريال مدريد يريد دعم اللاعب، ليس لأنه لاعبه فهم لا يعلمون ما حدث في السويد لأنهم لم يكونوا هناك، ولكن لأنهم يلحظون بالفعل حجم الضغوطات الممارسة على مبابي من فرنسا".

أتم "أنا أميل لهذا الاعتقاد، لأننا جميعًا نعلم وسائل الإعلام القريبة من باريس والتي يُسيطر عليها النادي ويحتفظ بعلاقات جيدة معها، وهؤلاء كانوا الأكثر ضغطًا على مبابي ويتحدثون كثيرًا عن الأمر دون حتى أن يعلموا ما حدث".