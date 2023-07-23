"هل سترحل عن باريس؟" .. رد مبابي على طفل يثير الشكوك

هيثم محمد
Kylian Mbappe Gibraltar FranceGetty
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مصير النجم الفرنسي حديث الجميع

أثار نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الشكوك بخصوص مستقبله بعد فيديو يظهره مع جماهير بي إس جي عقب أحداث الأيام الماضية.

مصير نجم بي إس جي هو حديث وسائل الإعلام كافة عقب رفضه تمديد عقده مع ناديه، وعدم إعلان قراره رغم المدة الممنوحة من الفريق للاعب لتوضيح موقفه، وعلى أساس ذلك وقع استبعاده من قائمة الفريق لرحلة اليابان.

وظهر مبابي صباح الأحد وهو في طريقه لمركز تدريبات ناديه الفرنسي، وتوقف للقاء مجموعة من الأطفال والتقاط الصور التذكارية.

وتكررت الأسئلة من قبل الأطفال والحاضرين لمبابي حول خطوته المقبلة، وخصوصاً سؤال إذا كان سيبقى في باريس أم لا، فرد على البعض بنعم، وتجاهل آخرين واكتفى بالابتسام.

وحتى الآن يبدو مصير اللاعب غامضاً، ما بين البقاء في باريس لنهاية عقده الصيف المقبل، أم الانتقال لصفوف أحد الأندية المهتمة مثل الهلال وآرسنال، وبالطبع ريال مدريد أبرز المهتمين بحسب التقارير.

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