"مبابي أفضل من ميسي؟ هناك صورة تُلخص كل شيء"

أسطورة مانشستر يونايتد يختار الأحق بالكرة الذهبية للمونديال

كشف جاري نيفيل المحلل الرياضي وأسطورة مانشستر يونايتد، عن اللاعب الأحق بجائزة الكرة الذهبية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

مواجهة منتظرة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال يوم الأحد القادم، والتساؤلات مستمرة عن اللاعب الأفضل في البطولة، بين ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو وكيليان مبابي أو أنطوان جريزمان من صفوف الديوك.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"أعتقد أن ميسي هو الأحق بالجائزة، لأن مبابي في فريق أفضل بكثير من ميسي، هناك بعض اللاعبين الجيدين معه ولكن ليسوا بنفس مستوى الفريق الفرنسي".

وأضاف:"لقد التقطت صورة في الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين ضد كرواتيا، وكان هناك 10 لاعبين من الفريق الأرجنتيني على حافة منطقة الجزاء، وكان ميسي يقف في الهجوم وحده، هذه الصورة لخصت حال الأرجنتين تمامًا".

جدير بالذكر أن ميسي سجل 5 أهداف وصنع 3 في 6 مباريات مع منتخب بلاده بالمونديال الحالي، بينما أحرز مبابي 5 أهداف وصنع هدفين مع الديوك.