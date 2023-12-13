"مبابي أفضل منه" .. نجم باريس سان جيرمان يتجاهل كريستيانو رونالدو!

"مواجهة مبابي أصعب من رونالدو"

تجاهل أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن توجه له سؤالًا حول أفضل لاعب واجهه عبر التاريخ.

وخلال حديثه مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اختار النجم الفرنسي لوكاس هيرنانديز زميله في باريس سان جيرمان؛ كليان مبابي، كأفضل مُهاجم واجهه على الإطلاق.

وقال لوكاس: "مبابي أقوى خصم واجهه على الإطلاق، لأنه من الصعب أن تدافع ضد لاعب مثله يمتلك السرعة، عندما كنت في بايرن ميونخ ألحق بنا الأذى في دوري أبطال أوروبا 2021".

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وتابع ظهير باريس: "في أتلتيكو مدريد، لعبت ديربيًا ضد كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، يا له من لاعب كان لديه كل شيء".

ويبحث لوكاس رفقة زميله مبابي عن الانتصار على بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات، من أجل التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.