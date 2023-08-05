مبابي المنبوذ في باريس سان جيرمان .. الخليفي يقرر مصير الفرنسي

بلال محمد
20230731_Mbappe(C)Getty images
كيليان مبابيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

مبابي منبوذ في باريس سان جيرمان...

العلاقة بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وفريقه وصلت إلى طريق مسدود، بعد الأزمة الأخيرة، حيث يعاني النجم الفرنسي من الاستبعاد من مباريات الفريق الودية الأخيرة.

وخرج مبابي في وقت سابق وهاجم إدارة الفريق الباريسي وأكد أنه لن يفعل خيار تجديد عقده لمدة موسم إضافي، مما جعل فريقه يقرر عرضه للبيع والتخلي عنه عند وصول عرض مناسب.

ولم يبدأ النجم الفرنسي حتى الآن في خوض التدريبات مع فريقه، استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق في الأسبوع المقبل، حيث استبعدته الإدارة من رحلة اليابان الأخيرة.

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وبحسب صحيفة "لو باريسيان"، فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، قرر معاقبة مبابي حتى بعد عودة الفريق إلى التدريبات في فرنسا، وعدم إشراكه في مران الفريق الأول، وسيخوض مرانه مع اللاعبين المستبعدين والذين يريدون بيعهم.

وارتبط مبابي بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الانتقالات الحالية، والانضمام إلى صفوف ريال مدريد، كما أكدت تقارير على وجود اتفاق فعلي بين الطرفين.

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