مبابي: المقارنات مع هالاند؟ لا يزال في بداية مسيرته!

وجهة نظر هامة من الفرنسي..

قلل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من أهمية المقارنة مع إرلينج هالاند، معتبرًا أنه لا يزال "يتعرف" على قدرات لاعب بوروسيا دورتموند.

وظهر مبابي في عالم الساحرة المستديرة بصورة النجم منذ تألقه مع موناكو في 2017 ثم انتقاله إلى باريس سان جيرمان، مع تحقيقه لكأس العالم 2018 رفقة منتخب فرنسا.

هالاند ذاع صيته منذ موسم 2018-19 بعد التألق الأوروبي مع سالزبورج النمساوي، والذي تبعه الانتقال إلى بوروسيا دورتموند ومواصلة الأرقام الأسطورية.

بدوره، عقّب مبابي على المقارنات التي تقوم بين اللاعبين باعتبارهما مستقبل كرة القدم، فقال "إنها سنته الثانية فحسب، سنتعرف عليه، إنه لا يزال في البداية".

كما أضاف "أنا سعيد من أجله ومن أجل ما يفعله ويحققه في الفترات الماضية".

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وتابع "تقارن نفسك دائمًا بأفضل ما في رياضتك، تمامًا كما يقارن الخباز نفسه بأفضل الخبازين من حوله، من يصنع أفضل كرواسون؟".

"أشاهد مباريات لاعبين رائعين آخرين لأرى ما يفعلونه، أقول لنفسي: أعرف كيف أفعل ذلك، لكن هل يستطيع اللاعب الآخر القيام بذلك أيضًا؟، أعتقد أن اللاعبين الآخرين يراقبونني أيضًا."

وأتم صاحب الـ22 عامًا حديثه بقوله "أعتقد أن هذا يدفع اللاعبين للارتقاء بمستواهم، تمامًا كما كان ميسي جيدًا لرونالدو ورونالدو جيدًا لميسي".

الجدير بالذكر أن مبابي حصد 10 ألقاب رفقة باريس سان جيرمان مع تسجيله 132 هدفًا وصناعته لـ60 تمريرة حاسمة على مدار أربعة أعوام.

أما هالاند، فقد سجل 57 هدفًا في 59 مباراة خاضها بقميص دورتموند آخر عام ونصف، ونجح في التتويج بأول بطولة له بحصد درع كأس ألمانيا.