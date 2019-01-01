مبابي: الفوز بدوري أبطال أوروبا أهم من الكرة الذهبية

تعرف على تصريحات مبابي حول رأيه في الجوائز الفردية

أكد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أنّ الفوز بدوري أبطال أوروبا أهم أهدافه المستقبلية موضحًا أنّ قيمتها أعلى من الكرة الذهبية.

مبابي حقق بطولة كأس العالم مع فرنسا العام الماضي وحصل على جائزة ريموند كوبا كأفضل لاعب صاعد في العالم.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة ESPN: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أهم بكثير من الكرة الذهبية، لأنك قد تفوز بالبالون دي أور ولا تبقى في ذاكرة التاريخ".

وأوضح: "كرة القدم لعبة جماعية، 10 لاعبين أمام مثلهم. لو أننا نلعب تنس لربما اخترت الفوز بالكرة الذهبية".

صاحب الـ 20 عامًا اشار إلى صعوبة الفوز بالكرة الذهبية للاعب لم يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا لقيمتها الكبيرة في أعين المتابعين حول العالم.

وأردف: "أفضل الفوز بالتشامبيونزليج أولًا ثم ننظر للجوائز الفردية. لا يهمني أن أوصف بالأفضل في العالم أو التاريخ بل أحاول أن أكون فخورًا بنفسي".

أصغر هداف لفرنسا في المونديال أشار إلى أنّ كرة القدم تغيرت كثيرًا خلال السنوات العشرين الأخيرة مؤكدًا أن بيليه ودييجو مارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان من أساطير اللعبة ومن الصعب اختيار الأفضل منهم عبر التاريخ.

واختتم: "رونالدو وميسي ورونالدينيو قدموا الكثير للعبة ولا أعتقد أنّ التاريخ قد ينساهم".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد ولكن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، نفى إمكانية رحيل اللاعب.