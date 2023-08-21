"مبابي السبب" .. نظريات المؤامرة تُطرح عن أسباب لعب ريال مدريد الجمعة!

ريال مدريد سيخوض مواجهة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني يوم الجمعة، في حدث لا يتكرر كثيرًا، مما أكثر بعض التكهنات بشأن مبابي..

أصبح من المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو يوم الجمعة 25 أغسطس، في افتتاح الجولة الثالثة لمنافسات بطولة الدوري الإسباني 2023-2024، مما أشعل الكثير من النظريات حول سبب ذلك.

وكان من المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على سيلتا فيجو مساء الأحد 27 أغسطس، قبل أن يتم تعديل موعد المباراة بشكل رسمي من قبل رابطة الدوري الإسباني لتقام مساء الجمعة.

بعض النظريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد أن سبب تعديل موعد تلك المباراة هو ليتفرغ قادة ريال مدريد بشكل كامل لعملية تقديم العرض الرسمي إلى كيليان مبابي ومحاولة جلبه من باريس سان جيرمان الفرنسي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتشير تلك النظريات إلى أن ريال مدريد سيبدأ "عملية مبابي" من يوم 28 أغسطس، وسيقدم عرضه الرسمي إلى باريس سان جيرمان في ذلك التاريخ، وأن رابطة الدوري الإسباني تحاول مساعدة النادي الملكي بتقديم مباراته أمام سيلتا فيجو.

تلك النظرية تتحدث عن أن باريس سان جيرمان سيوافق فورًا على عرض ريال مدريد من أجل مبابي، وأن اللاعب سيظهر في مباراة النادي الملكي الأولى على ملعب "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم، والتي ستكون أمام خيتافي في الثالث من سبتمبر المقبل.