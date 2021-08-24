مبابي: الدوري الفرنسي ليس الأفضل وسعيد من أجل هالاند

مبابي ينتقد الدوري الفرنسي

أعرب النجم الفرنسي، كيليان مبابي عن رغبته بالرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال انتقاده للدوري الفرنسي.

وارتبط اسم مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، بالرحيل عن فريقه هذا الصيف صوب الدوري الإسباني من أجل ارتداء قميص ريال مدريد.

ماذا قال مبابي عن الدوري الفرنسي؟

أجرى مهاجم باريس سان جيرمان مقابلة مع مجلة "Esquire" تحدث فيها عن حياته المهنية وعلاقته بالنجم البرازيلي نيمار والسباق الأزلي بين ميسي ورونالدو ومستقبله مع النادي الباريسي.

بالنسبة للدوري الفرنسي قال مبابي: "الدوري الفرنسي ليس الدوري الأفضل في العالم، ولكني أشعر بمسؤولية جعله يتطور".

وعن علاقته بنيمار، أردف الفرنسي: " بعد أن فزنا بكأس العالم، قلت له أنني لن أخطو في حديقتك بعد الآن لأنني سأكون مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية بدلًا منك، لكن أوعدك أنني لن أخذ مكانك".

ذكر مبابي مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في "كامب نو" وقال: "كانت أفضل مباراة في مسيرتي، لقد ساعدت فريقي في الهجوم والدفاع ، لقد فزت بنسبة 90٪ من المواجهات المباشرة، إذا كانت الإحصائيات صحيحة، كنت داخل المباراة ولم أشعر في أي لحظة أني خارجها".

السباق بين رونالدو وميسي.. أين يقع مبابي في عينه؟

قال مبابي: "أنت لا تكون سويًا حين تقول أنك ستكسر أرقامهما، فهما لا يمكن مضاهتهما".

وأضاف: "لقد كسرا جميع قوانين الإحصائيات، ميسي كان جيداً لرونالدو، ووجود رونالدو كذلك كان جيداً لميسي".

وعن رأيه في هالاند.. ماذا قال مبابي؟

بخصوص وضع هالاند في مقارنة معه، علق مبابي وقال: "إنه عامه الثاني، مازلنا نتعرف عليه، إنها البداية بالنسبة له، أنا سعيد من أجله ومن ما يفعله".

يضع الكثيرون مبابي في مرتبة الوريث الشرعي للقب الأفضل في العالم الذي هيمن عليه ميسي ورونالدو في السنوات الـ15 الأخيرة، حيث تُوج الأرجنتيني 6 مرات بجائزة أفضل لاعبي العالم مقابل 5 للنجم البرتغالي.

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