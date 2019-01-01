الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليج وان

مبابي: الأمور ستختلف لو رحل نيمار عن باريس سان جيرمان

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كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يؤكد أن رحيل نيمار عن الفريق لصالح برشلونة سيجعل الأمور مختلفة داخل الفريق.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن رحيل نظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق خلال الصيف الجاري سيجعل كل شيء مختلف في صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب التفوق على نيم في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، وأكد خلالها أن رحيل نيمار لن يكون سهلًا.

وقال مبابي عند سؤاله إذا كان الفريق يتطور عن الموسم الماضي: "الأمر يعتمد على العديد من الأشياء، لكن دعونا لا نكذب على أنفسنا، علينا أن نرى أولًا ما الذي سيحدث مع نيمار".

وأضاف: "الأمور لن تكون كما هي في الفريق حال بقى نيمار أو رحل، لكن علينا أن نحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل الجماهير".

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وكان نيمار قد تغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الافتتاحية من النسخة الجديدة التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف نظيفة، والسبب المعلن كان عدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة قد اقترب من استعادة اللاعب في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان تشمل مواطنه البرازيلي كوتينيو.

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