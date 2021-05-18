مبابي: أحلم بالأولمبياد ومن الوقاحة الحديث عن الكرة الذهبية

كل تفكيره على كتابة التاريخ مع فرنسا

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، أن هدفه الرئيسي ليس الفوز بالكرة الذهبية، بل تحقيق يورو 2020 مع بلاده.

المهاجم الفرنسي الذي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن باريس، يعتبر من أهم المرشحين للكرة الذهبية هذا العام، بسبب مستوياته المبهرة مع الفريق الفرنسي.

خسارة باريس للقب دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، قلصت قليلًا من حظوظ مبابي، لكن اللاعب لا يعطي الأمر أهمية كبيرة.

وقال مبابي في تصريحات صحفية:"هدفي الرئيسي هو منح كل ما لدي من أجل فرنسا والفوز باليورو من أجل الشعب الفرنسي".

وأضاف:"من لا يحلم بتحقيق اليورو وكأس العالم معًا؟ نريد دائمًا الفوز وسيكون إنجازًا غير عادي لنا لو حققناه".

وأما عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو:"يعلم الجميع أنني أحلم دائمًا باللعب معهم، ولكن مرة أخرى القرار ليس بيدي، أريد المشاركة بهذه المسابقة مرة واحدة على الأقل في حياتي".

وعن الكرة الذهبية:"الهدف الجماعي هو الفوز بأكبر الألقاب، الحصول على لقب الأفضل في العالم حلم لكل لاعب وبالنسبة لي بشكل شخصي، لكن من الوقاحة التحدث عن ذلك".

حديث بيليه عنه:"عندما يتحدث ملك كرة القدم عنك فهذا لطيف، يجب أن يشجعني الأمر على الاستمرار والعمل بشكل جيد".

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وأخيرًا عن مستقبله:"قيمتي السوقية 180 مليون يورو، لكن هل أفكر في الأمر كل صباح؟ لا بالتأكيد لأن الأمور لا تسير كذلك في كرة القدم، الأموال لن تذهب في جيبي، أنا ألعب لأن لدي شغف بكرة القدم ولدي فرصة لكسب العيش من خلال ممارسة اللعبة".

يذكر أن صاحب الـ22 سنة سجل 40 هدفًا وصنع 10 في 45 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.