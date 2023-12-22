"ما يقوم به الهلال افتراء" .. سعادة أهلاوية بعدم مُشاركته بمونديال الأندية!

تعليق مثير من مُشجع أهلاوي مصري

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نجح الأهلي المصري في تحقيق انتصارًا كبيرًا على الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، مما جعل البعض يؤكد على أنه لو كان واجه الهلال بنجومه الحاليين، لكان الوضع اختلف بنسبة 180 درجة!

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وتداولت جماهير الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع مصري أهلاوي، يتحدث فيها عن قوة الهلال، عقب مباراة الفريق أمام أبها.

وقال المشجع المصري: "ميتروفيتش أول مرة يُسجل في 9 مباريات متتالية، والهلال يُسجل في 27 مباراة على التوالي، والانتصار بـ7 أهداف على أبها افتراء وبـ9 أهداف على الرياض افتراء".

وأضاف: "الحمد لله أن الهلال لم يُشارك في كأس العالم للأندية، أنا حريص على مشاهدة الهلال لأنني استمتع، وهو يُشبه الأهلي في مصر، والنصر يُشبه الزمالك".

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وحقق الهلال الفوز على أبها بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي مساء أمس الخميس.

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