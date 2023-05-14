"ما يقلل من مروءة الإنسان!" .. محمد البكيري يقع في المحظور مع النصر

يبدو أن نسخة الإعلامي الرياضي محمد البكيري الحالية ليس هي نفسها التي كان عليها قبل سنوات من ناحية المبادئ التي كان يتبعها بين الماضي والحاضر!
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
البكيري؛ المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد، جعل ضرب استقرار النصر هو قضيته الأولى في الفترة الأخيرة، مروجًا لبعض الأخبار غير الصحيحة – باعترافه – في محاولة لتعطيله عن المنافسة على البطولات.
هذا أوقع الإعلامي الاتحادي تحت طائلة القانون، إذ خرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، موجهًا اعتذاره للنصر، بقرار من اللجنة الابتدائية، بعد شكوى إدارة مسلي آل معمر ضده، معترفًا بنشر أخبار مغلوطة عن النادي في أكتوبر 2022، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
هذا الاعتذار لم يمر مرور الكرام على الجمهور، ورغم أن البكيري قام بمنع التعليق على تغريدة الاعتذار إلا أنه لم يفلت من سخرية الجمهور، إذ أن غالبته قام بنشر تغريدة قديمة للإعلامي تعود لعام 2011م، كتب بها: "أتذكر نصيحة والدي يرحمة ذات قضية: (لا ترتكب فعلًا أو قولًا يجبرك على الاعتذار للآخرين)، فكثرة الاعتذار تقلل من مروءة الإنسان".
كثرة الأخطاء التي تؤدي للاعتذارات كانت من ضمن قائمة المحظورات عند البكيري، لكن في السنوات الأخيرة، خرج بأكثر من اعتذار سواء للنصر أو لناديه حتى الاتحاد في عهد الإدارة السابقة برئاسة حمد الصنيع.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- المغاربة يسيطرون، ولا يزال متهمًا بالاغتصاب .. ردود أفعال تألق حكيمي ضد أجاكسيو
- أيام ميسي معدودة في باريس ومبابي هو النجم الحقيقي!
- عجوز بقلب شاب وآخر تتخبط أقدامه .. لا تقارنوا بين جوميس وإيجالو!
- البحث عن شريكين لكيليان مبابي في باريس.. ملك وأمير أو الاستعانة بخطة ريال مدريد
- جوارديولا تخلى عنه .. كبار أوروبا يمتنعون ويتركون الساحة للهلال لضم ميسي!