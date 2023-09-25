"ما يحدث معنا غريب!" .. مشادة جورج جيسوس تدفع محامي نيمار للظهور في الصورة

شهر وبضعة أيام في الهلال كانوا حافلين بالكثير من الجدل حول نيمار، فماذا قال المحامي الخاص به عن وضعه الحالي؟

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يبدو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الهلال السعودي، ومحاميه ماركوس موتا، قد تفرغا خلال هذه الأيام للرد على كل ما يثار حول اللاعب..

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بالأمس، خرج نجم الزعيم لتوضيح حقيقة شعوره بالإحباط من بدايته المتواضعة مع الفريق، مطالبًا أصحاب هذه المزاعم بالتوقف عن نشر الشائعات حوله.

واليوم، يخرج المحامي الخاص به لتوضيح حقيقة ما يتردد عن دخوله في مشادة ومشاجرة مع البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، عقب مواجهة نافباخور في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، الأسبوع الماضي، في ظل الخلاف بينهما حول بعض الأمور الفنية وطريقة توظيف البرازيلي داخل الملعب، بحسب ما زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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موتا قال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "ما يتردد حول نيمار غريب للغاية، الأمر غير صحيح على الإطلاق، اللاعب يركز بقوة مع الهلال من أجل كتابة تاريخ جديد له".

وأضاف: "ما ظهر للرأي العام خلال الساعات الماضية ما هو إلا مجرد شائعات هدفها زعزعة استقرار الهلال وعلاقته بلاعبه".

يشار إلى أن نيمار شارك في ثلاث مباريات مع الهلال حتى الآن، صنع خلالها هدفين، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة وتعرض لبعض الانتقادات، خاصةً وأن الزعيم تعادل في اثنتين منها وفاز في لقاء وحيد.

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