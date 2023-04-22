ما هي وجهته المقبلة؟ ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان!

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Lionel Messi PSG 2022-23Getty
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ميسي يستعد لوداع باريس سان جيرمان

أوقف نادي باريس سان جيرمان محاولاته لتمديد عقد ليونيل ميسي، نجم الفريق، ليصبح اللاعب على أبواب المغادرة مجانًا في الصيف المقبل.

باريس بدأ محاولاته لتمديد عقد ميسي قبل كأس العالم أجّل المفاوضات لما بعد المونديال.

ورغم تقدم المفاوضات مع اللاعب، لكن بطل الدوري الفرنسي قرر إيقاف المفاوضات لأسباب اقتصادية وكذلك رياضية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يرى بضرورة بناء مشروع رياضي قوي قادر على المنافسة الأوروبية وبالتالي لن يحافظ على اللاعبين كبار السن.

وأوضحت أنّ إدارة باريس لن تحاول تمديد عقد ميسي وسوف تترك اللاعب يغادر بالمجان في يونيو، لتفتح له الباب للبحث عن فريق جديد.

ويحاول برشلونة استعادة الهداف التاريخي للفريق لكن الظروف الاقتصادية للفريق التي قد تجبره على ترك جافي يغادر مجانًا، قد يكون عائقًا لإتمام الصفقة.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد نفى إمكانية عودة ميسي لبرشلونة في الظروف الحالية، لكنّه أكد أنّ النادي الكتالوني قادر على تغيير الكثير قبل سوق الانتقالات الصيفية.

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