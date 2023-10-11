موقع جول يأخذك في جولة حول الملاعب التي تستضيف مباريات كأس آسيا 2023 في قطر..

يناير المقبل، سيقف عشاق كرة القدم الآسيوية مشاهدين مباريات كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وأبهرت قطر العالم أجمع بتصميمات مميزة للملاعب التي ستستضيف البطولة، وبالإمكانيات المتوفرة من أجل راحة الجمهور الذي سيحضر المباريات في كاس العالم 2022، ولابد أنها ستفعل الشيء ذاته في كأس آسيا 2023.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على ملاعب كأس آسيا 2023 في قطر.

ما هي ملاعب كأس آسيا 2023 في قطر؟

هناك ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، 6 منها من بين ملاعب كأس العالم، ولكن هناك ملعبان جديدان يستضيفان الحدث الآسيوي.

الملعبان الجديدان هما ملعبا جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة، إلى جانب 6 ملاعب من ملاعب المونديال وهي: الجنوب - البيت - أحمد بن علي - الثمامة - المدينة التعليمية - خليفة الدولي.

كم سعة ملاعب كأس آسيا 2023 في قطر؟

استاد لوسيل هو صاحب السعة الأكبر في ملاعب كأس العالم قطر 2022، بسعة جماهيرية تصل إلى 80 ألف متفرج، ويأتي بعده استاد البيت بسعة تصل إلى 60 ألف متفرج.

بينما تتساوي باقي الملاعب في السعة الجماهيرية، إذ يتسع كل ملعب إلى حضور 40 ألف متفرجًا في المباراة الواحدة.