ما هي مدة إيقاف رونالد أراوخو بعد طرده أمام فالنسيا؟ وهل يغيب عن الكلاسيكو؟

تعرف على مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة بعد طرده أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، وإمكانية غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد..

تلقى الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإسباني.

طرد أراوخو يأتي قبل مباراة واحدة على مواجهة ريال مدريد في الجولة 26 من "لا ليجا"، في مباراة كلاسيكو قد تحدد الشكل النهائي لبطل الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

جمهور برشلونة يعيش حالة من القلق حاليًا بعد طرد أراوخو، خاصة وأنه أحد أبرز نجوم "البلوجرانا" في الآونة الأخيرة، ويقود الدفاع بطريقة مثالية معززًا سعي النادي الكتالوني لحصد لقب الدوري الإسباني.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على مدة غياب أراوخو بعد طرده أمام فالنسيا، واحتمالية غيابه عن الكلاسيكو.

ما هي مدة إيقاف رونالد أراوخو بعد طرده أمام فالنسيا؟

حسب لوائح الصادرة عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تنظم عملية البطاقات الصفراء والحمراء، فإن مدة إيقاف اللاعب بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة تتوقف على عدة عوامل.

فإذا تم طرد لاعب بسبب سلوك عنيف، فإن مدة الإيقاف تكون ثلاث مباريات.

أما إذا كان الطرد بسبب ما يسمى بالتدخل الاحترافي، فإن العقوبة تكون الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وإذا كان اللاعب عدوانيًا تجاه الحكم وتلفظ بكلمات غير لائقة بعد الطرد، فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف لمدة مباراتين أو أكثر.

أما في حالة الطرد بعد الحصول على إنذارين، فستكون العقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وفي حالة أراوخو، فإن اللاعب تعرض للطرد بتدخل احترافي، بعد إيقاف هوجو دورو مهاجم فالنسيا ومنعه من الانفراد بمرمى فريقه، لذلك من المرجح أن تكون عقوبته الإيقاف لمباراة واحدة.

وبالتالي فإن غياب رونالد أراوخو عن مواجهة أتلتيك بيلباو، التي تقام يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 25 من الدوري الإسباني على ملعب "سان ماميس"، أمر مؤكد.

هل يغيب رونالد أراوخو عن الكلاسيكو؟

برشلونة يستضيف ريال مدريد يوم الأحد 19 مارس المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لكن ما هو موقف أراوخو من الكلاسيكو بعد طرده أمام فالنسيا؟

أراوخو لم يقم بأي رد فعل بعد حصوله على البطاقة الحمراء، وخرج مباشرة من الملعب، لذلك فإن خيار إيقاف لمباراتين مستبعد في الوقت الحالي.

لكن مدة الإيقاف في نهاية المطاف ستتوقف على تقرير الحكم، والعقوبات التي سيعلن عنها الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الجولة 24 من "لا ليجا"، والتي من المتوقع أن يُكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.