ما هي فرص تأهل برشلونة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

تعرف على فرص برشلونة في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل نادي برشلونة الإسباني في نفق مظلم فيما يتعلق بمصيره في نسخة 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يبدو التأهل من المجموعة صعب المنال بعد مرور أربع جولات.

برشلونة يلعب في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي تضم إلى جانبه بايرن ميونخ الألماني، وإنتر الإيطالي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وازدادت حالة التوتر في برشلونة بعد نهاية الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن افتتح برشلونة مشواره بطريقة مثالية بتحقيق الفوز بنتيجة 5-1 على فيكتوريا بلزن، إلا أنه سقط في خسارتين خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، ثم إنتر بنتيجة 1-0، ثم اكتفى بالتعادل بنتيجة 3-3 مع "النيراتزوري" على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ولا يبدو التفاؤل ممكنًا في حالة برشلونة من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-23، بالنظر إلى أن مصير النادي الكتالوني ليس في يديه.

ما هو موقف برشلونة الحالي في المجموعة؟

يحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط من أربع مباريات، وسجل ثمانية أهداف فيما اهتزت شباكه في سبع مناسبات.

فيما يتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل رسميًا إلى ثمن النهائي، فيما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له / عليه نقاط 1 بايرن ميونخ 4 4 0 0 13 / 2 12 2 إنتر 4 2 1 1 6 / 5 7 3 برشلونة 4 1 1 2 8 / 7 4 4 فيكتوريا بلزن 4 0 0 4 3 / 16 0

ما هي فرص برشلونة في التأهل؟

بعد التعادل مع إنتر على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، أصبحت حظوظ برشلونة في التأهل إلى ثمن النهائي صعبة للغاية.

برشلونة خسر أفضلية المواجهات المباشرة مع إنتر، بعد فوز النادي الإيطالي على ملعبه والتعادل على ملعب النادي الكتالوني، لذلك فإن التعادل في النقاط سيكون في صالح "النيراتزوري".

ويملك برشلونة فرصتين من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

في الفرصة الأولى، فإن برشلونة بحاجة أولًا إلى الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام بايرن ميونخ ثم فيكتوريا بلزن على الترتيب، وهذا شرط أساسي.

لكن في المقابل، فإن برشلونة يحتاج إلى ألا يحصد إنتر أكثر من نقطتين مباراتيه أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ في آخر جولتين.

أما في الفرصة الثناية، فيحتاج برشلونة إلى أن يحصد أربع نقاط من مباراتيه المقبلتين، ويخسر إنتر في آخر جولتين، وهو ما يمنح النادي الكتالوني التأهل.

أما في حالة فوز إنتر على فيكتوريا بلزن في الجولة الخامسة، فإن برشلونة سيتوجه رسميًا إلى الدوري الأوروبي.

كما أن خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ في الجولة الخامسة وتعادل إنتر فقط أمام فيكتوريا بلزن سيمنح النادي الإيطالي بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن النهائي.

برشلونة قد يعرف مصيره بالفعل قبل مباراة الجولة الخامسة أمام بايرن ميونخ على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حيث يلعب إنتر أمام فيكتوريا بلزن يوم الأربعاء 26 أكتوبر في توقيت مبكر عن مباراة النادي الكتالوني أمام الفريق البافاري.

وفي حالة فوز إنتر، فإن برشلونة سيدخل إلى الملعب وهو يعرف بالفعل أنه خرج من دوري أبطال أوروبا.

هل يمكن أن يتصدر برشلونة مجموعته في الأبطال؟

من المستحيل نظريًا أن يتصدر أي فريق المجموعة إذ اقترب بايرن ميونخ من ضمان المركز الأول بعد الفوز في جميع مبارياته وامتلاك 12 نقطة.

برشلونة حاليًا يبحث عن التواجد في المركز الثاني كأفضل خيار ممكن، حتى لا يتكرر ما حدث في الموسم الماضي.