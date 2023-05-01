ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة هجر والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة هجر والأهلي، في الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

shahid

يستضيف ملعب نادي هجر في مدينة الهفوف مباراة هجر والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 30 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

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فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة وعينه على تحقيق فوز يضمن له العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 62 نقطة، ويتخلف بفارق الأهداف عن الأخدود متصدر جدول الترتيب.

أما نادي هجر، فيدخل المباراة وهدفه هو الآخر تحقيق الفوز، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الخلود، والتي جمدت رصيد الفريق عند 36 نقطة في المركز 11 في جدول الترتيب.

وبالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا من مشجعي الأهلي في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة هجر والأهلي في الجولة 30 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة هجر والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة هجر والأهلي في الجولة 30 في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر موقع "e-ticket.app"..

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة هجر والأهلي

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة هجر والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

تم إعلان طرح تذاكر مباراة هجر والأهلي وتبدأ أسعار التذاكر من 50 ريالًا سعوديًا..

ما هو موعد مباراة هجر والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة هجر والأهلي في الجولة 30 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 3 مايو 2023 على ملعب نادي هجر في مدينة الهفوف.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هجر - الأهلي الأربعاء 3 مايو 2023،

20:15 السعودية ومصر KSA Sports HD نادي هجر

Shahid