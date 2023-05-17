ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23..

يطمح الهلال لإنهاء موسمه بأفضل شكل ممكن والوصول لأفضل مركز يمكن الوصول إليه في الدوري السعودي حين يحل ضيفًا على ضمك في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

أما ضمك المتطور، فيستضيف على ملعبه استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الهلال، فريق ضمك يحتل المركز العاشر ويطمح للاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا الهلاليون في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن؟

أعلن نادي ضمك طرح تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 .. ذلك عبر موقع Hadir.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتفاوت أسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي بين 10 ريالات سعودية للتذكرة الموحدة، و15 ريالًا سعوديًا للدرجة الأولى، و20 ريالًا للدرجة الممتازة.

الفئة السعر الدرجة الموحدة 10 ريالات الدرجة الأولى 15 ريالًا الدرجة الممتازة 20 ريالًا

ما هو موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 19 مايو 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الهلال الجمعة 19 مايو 2023

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز