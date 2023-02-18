ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستضيف ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، والتي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
الهلال تأهل لهذا الدور بعد أن تصدر مجموعته التي كانت تتكون من الريان والشارقة واستقلال دوشنبه.
أما شباب الأهلي دبي فتأهل وصيفًا لمجموعته التي ضمت فولاذ خوزستان والغرافة وأهال.
جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022
ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، وما هي الأسعار وغيرها؟.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟
تم طرح تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.
اضغط هنا لحجز تذكرة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 من خلال موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 من 20 - 100 ريالًا حسب فئة المقعد .
ما هو موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟
موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 هو يوم الإثنين 20 فبراير 2023 على ملعب الجنوب.
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - شباب الأهلي دبي
|الإثنين 20 فبراير 2023
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|beIN Sports
|الجنوب
اختيارات المحررين
- مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو .. النصر منحهما الانفصال الأفضل في التاريخ
- زيدان يعد العدّة وصراع بين الشباب.. من يخلف أنشيلوتي في ريال مدريد؟
- "هدف للذكرى" .. الأسد إمام عاشور وبداية صاروخية مع الذئاب الدنماركية!
- قمة مدريد وليفربول أم باريس وبايرن؟ القيمة السوقية لأندية دوري أبطال أوروبا
- كريستيانو رونالدو والحكام .. هل تظنون أن قيمة النجم في موهبته فقط!