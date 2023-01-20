ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال وأبها في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يطمح الهلال لتصدر دوري روشن السعودي 2022-23 ولو بشكل مؤقت حين يلتقي أبها في الجولة 15 من عمر المسابقة.

الهلال يملك في رصيده 19 نقطة بالدوري السعودي وقد جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يملك أبها في رصيده 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات و6 هزائم وتعادل.

ويحتل أبها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي ويريد الذهاب إلى ما هو أبعد في المنافسة نحو مربع الذهب.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا الهلاليين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها في كأس الملك 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وأبها؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال وأبها عبر موقع تطبيق Blu الخاص بنادي الهلال، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 30 و4500 ريال سعودي حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها؟

موعد مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأحد 22 يناير 2023 في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - أبها الأحد 22 يناير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال وأبها؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid