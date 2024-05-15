ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024..

SHAHID

يحل الهلال ضيفًا على النصر في ديربي الرياض لحساب الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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اللقاء يمثل فرصة للهلال كي يحتفل مع جماهيره بلقب الدوري السعودي، إذا ما فاز على النصر الوصيف.

أما بالنسبة للنصر فيريد الفوز بتلك المباراة لتعكير اللقب على جماهير الهلال بتحقيق النصر عليه في ديربي الرياض.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر موقع "الأول بارك - فيكتوري أرينا".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 من 70 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 143000 ريال.

ما هو موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 17 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الهلال الجمعة 17 مايو 2024

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD الأول بارك