ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي كأس آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

مباراة هامة تنتظر كلًا من الهلال السعودي والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.

تأتي المباراة الثانية في أعقاب الهزيمة التي تعرض لهل الهلال ذهابًا 4-2 وأفقدته سلسلة الانتصارات المتتالية غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تقام مباراة الإياب بين الهلال والعين يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الهلال - العين الثلاثاء 23 أبريل 2024

22:00 الإمارات، 21:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC Sports HD 1 المملكة أرينا حسن العيدروس

فهد العتيبي

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد الهلال لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 على تطبيق "بلو ستور".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 138 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 6037 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة..