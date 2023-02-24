ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والدحيل والتي تقام لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، وما هي الأسعار؟

يستقبل استاد الثمامة، قمة عربية تجمع بين الهلال والدحيل، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

الهلال بطل آخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.

وكان الهلال قد نجح في الوصول إلى نصف النهائي، بعد الفوز على فودلاد بهدف دون رد، بينما فاز الدحيل على الشباب بهدفين مقابل هدف.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

من المنتظر أن يكون ثمن التذكرة بين 20 - 100 ريال على حسب فئة المقعد في مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد مباراة الهلال والدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023 على استاد الثمامة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.