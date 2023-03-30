ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
الهلال vs الخليجالهلالالخليجدوري روشن السعودي

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف نادي الهلال نظيره نادي الخليج في مباراة مؤجلة من الجولة 16، من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 39 نقطة مع تبقي مباراتين أقل من المنافسين المباشرين له، بينما يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ويطمح للاقتراب أكثر من مناطق الأمان في الجدول.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر تطبيق "بلو ستور".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال والخليج

بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الهلال أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الاتفاق وتبدأ أسعار التذاكر من 23 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة وتصل إلى 800 ريال.

الجدول التالي يستعرض لكم أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23.

فئة التذكرةالسعر
F1 الهلال34 ريالًا
F2 الخليج34 ريالًا
C الهلال23 ريالًا
D الخليج23 ريالًا
H1 الهلال34 ريالًا
H2 الهلال34 ريالًا
H3 الهلال34 ريالًا
H4 الهلال34 ريالًا
L1 الهلال34 ريالًا
L4 الهلال34 ريالًا
G800 ريال
S2500 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد الأمير فيصل بن فهد هو يوم السبت 1 أبريل 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - الخليجالسبت 1 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSCالأمير فيصل بن فهد

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