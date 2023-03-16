ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23.

يستضيف نادي الهلال نظيره نادي الاتفاق في مباريات الجولة الـ 21، من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة مع تبقي مباراتين أقل من المنافسين المباشرين له، بينما يدخل الاتفاق المباراة وهو في المركز العاشر ويطمح للاقتراب أكثر من مناطق الأمان في الجدول.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر تطبيق "بلو ستور".

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بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الهلال أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الاتفاق وتبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة، فحاملو عضوية "برو" يمكنهم الحصول على التذاكر بهذا السعر، بينما تبدأ أسعار باقي التذاكر الاعتيادية من 30 ريالًا سعوديًا.

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد الأمير فيصل بن فهد هو يوم السبت 18 مارس 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.