ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
الهلال vs الإتحادالهلالالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

كاد الهلال يفقد لقب كأس الملك ليضيفه إلى سلسلة الخسائر المؤخرة التي أفقدت جمهور الزعيم الثقة في فريقها.

الهلال من بعد كأس العالم للأندية لا يمر بأفضل الفترات، وبدا عليه الإرهاق وبذل مجهود كبير في البطولات التي خسرها.

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

يواجه في تلك الحالة نادي الاتحاد المتصدر الذي يقدم أفضل موسم له منذ سنوات عديدة ويسابق الزمن من أجل التتويج بالدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هي طرق شراء مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن؟

لم يتم إلى الآن إعلان طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 .. لكن من المتوقع أن يتم طرحها عبر تطبيق "بلو ستور".

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يتم إلى الآن إعلان أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 لأنه لم يتم طرح التذاكر بالأساس.

ولكن من المتوقع أن يتم طرح التذاكر بأسعار تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل إلى 1500 ريال حسب نوع التذكرة وفئتها.

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الاتحادالثلاثاء 16 مايو 2023
21:30 مصر والسعودية		SSC
شاهد VIP		الأمير فيصل بن فهد

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

643091 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
643091 الأصوات

اختيارات المحررين