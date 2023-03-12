ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس الملك موسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

مباراة هامة يخوضها النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 ضد أبها، في سعي العالمي لأول بطولة له هذا الموسم خصوصًا بعد فقدان لقب كأس السوبر السعودي قبل نحو شهر.

النصر يخوض مباراته ضد أبها على ملعب مرسول بارك وسط رغبة كبيرة من لاعبي العالمي ومدربهم رودي جارسيا في إنهاء الأمور مبكرًا.

وفي آخر مباريات النصر في الدوري السعودي كان قد تعرض للهزيمة من الاتحاد 1-0 وفقد صدارة الدوري السعودي.

جدول مباريات النصر في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر وأبها على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 26 ريالًا حتى 8,696 ريالًا وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرة الأسعار خلف المرمى - C (جمهور النصر) 26 ريال سعودي خلف المرمى - D (جمهور النصر) 30 ريال سعودي خلف المرمى - K (جمهور أبها) 26 ريال سعودي خلف المرمى - J (جمهور أبها) 30 ريال سعودي البانورامية - A (جمهور النصر) 61 ريال سعودي البانورامية - B (جمهور النصر) 43 ريال سعودي البانورامية I-E (جمهور النصر) 43 ريال سعودي البانورامية - L (جمهور أبها) 43 ريال سعودي الواجهة G (جمهور النصر) 87 ريال سعودي الواجهة F-H (جمهور النصر) 61 ريال سعودي الواجهة M (جمهور أبها) 61 ريال سعودي Sports Lounge 391 ريال سعودي Gallery Lounge 522 ريال سعودي Gallery Lounge + 565 ريال سعودي Platinum Lounge 652 ريال سعودي Sports Terrace 4,384 ريال سعودي (ثلاثة أشخاص) Terrace 8,696 ريال سعودي (أربعة أشخاص)

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23 ؟

موعد مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 هو يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها الثلاثاء 14 مارس 2023

17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.