ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23؟

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Cristiano Ronaldo - Abdulelah Al-Amri - Nassr 2023Al Nassr Twitter
النصر vs أبهاالنصرأبهاكأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس الملك موسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

مباراة هامة يخوضها النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 ضد أبها، في سعي العالمي لأول بطولة له هذا الموسم خصوصًا بعد فقدان لقب كأس السوبر السعودي قبل نحو شهر.

النصر يخوض مباراته ضد أبها على ملعب مرسول بارك وسط رغبة كبيرة من لاعبي العالمي ومدربهم رودي جارسيا في إنهاء الأمور مبكرًا.

وفي آخر مباريات النصر في الدوري السعودي كان قد تعرض للهزيمة من الاتحاد 1-0 وفقد صدارة الدوري السعودي.

جدول مباريات النصر في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر وأبها على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة النصر وأبها..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 26 ريالًا حتى 8,696 ريالًا وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرةالأسعار
خلف المرمى - C (جمهور النصر)26 ريال سعودي
خلف المرمى - D (جمهور النصر)30 ريال سعودي
خلف المرمى - K (جمهور أبها)26 ريال سعودي
خلف المرمى - J (جمهور أبها)30 ريال سعودي
البانورامية - A (جمهور النصر)61 ريال سعودي
البانورامية - B (جمهور النصر)43 ريال سعودي
البانورامية I-E (جمهور النصر)43 ريال سعودي
البانورامية - L (جمهور أبها)43 ريال سعودي
الواجهة G (جمهور النصر)87 ريال سعودي
الواجهة F-H (جمهور النصر)61 ريال سعودي
الواجهة M (جمهور أبها)61 ريال سعودي
Sports Lounge 391 ريال سعودي
Gallery Lounge 522 ريال سعودي
Gallery Lounge +565 ريال سعودي
Platinum Lounge 652 ريال سعودي
Sports Terrace4,384 ريال سعودي (ثلاثة أشخاص)
Terrace8,696 ريال سعودي (أربعة أشخاص)

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23 ؟

موعد مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 هو يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
النصر - أبهاالثلاثاء 14 مارس 2023
17:30 السعودية، 16:30 مصر 		SSCمرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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