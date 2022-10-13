ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

اكتسح النصر نظيره العدالة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

العالمي استطاع القفز إلى مركز الوصافة برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الشباب المتصدر.

ويوجه النصر نظيره الفيحاء الذي سقط أمام الاتفاق ولديه 9 نقاط فقط من 7 جولات.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

طرح نادي النصر رسميًا تذاكر مباراته أمام الفيحاء، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.

اضغط هنا للدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء من 22 ريالًا في أقل فئة للتذاكر.

الفئة السعر البانورامية A 39 ريالًا البانورامية B 30 ريالًا خلف المرمى C 22 ريالًا خلف المرمى D 26 ريال الواجهة F-H 39 ريال الواجهة G 48 ريال البانورامية E-I 30 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا الربع بتوقيت مصر..

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيحاء الأحد 16 أكتوبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC شاهد VIP مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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