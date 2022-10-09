ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والعدالة في الجولة السابعة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

نجح النصر في الفوز على نظيره أبها بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، وأصبح "العالمي" في المركز الرابع، وباتت الجماهير النصراوية تتطلع إلى الفوز بالمباراة القادمة.

ويطمح النصر من خلال مباراة العدالة مواصلة الضغط على الشباب والاتحاد والتعاون والمنافسة بقوة على دوري روشن، خصوصًا أن الشباب تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الهلال الساعي بدوره إلى التدارك.

العدالة بدوره يسعى لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23، وهو الذي يحتل المركز الحادي عشر في لائحة المسابقة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والعدالة؟

طرح نادي النصر رسميًا تذاكر مباراته أمام العدالة، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.

اضغط هنا للدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة النصر والعدالة...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة من 39 ريالًا في أقل فئة للتذاكر.

الفئة السعر البانورامية A 86 ريالًا البانورامية B 57 ريالًا خلف المرمى C 39 ريالًا خلف المرمى D 48 ريال الواجهة F-H 86 ريال الواجهة G 117 ريال البانورامية E-I 57 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة؟

موعد مباراة النصر والعدالة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - العدالة الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والعدالة؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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