ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والدحيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟، وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة النصر والدحيل، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويلعب النصر والدحيل في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، إلى جانب برسبوليس الإيراني، والاستقلال الطاجيكي.

النصر افتتح مبارياته في البطولة، بالفوز على برسبوليس خارج الديار، بهدفين دون رد، ثم حقق فوزًا عريضًا على الاستقلال بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية، ليتصدر المجموعة منفردًا برصيد 6 نقاط.

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أما الدحيل، فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل سلبيًا أمام الاستقلال في الجولة الأولى، ثم الخسارة من برسبوليس بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وفي السطور التالية من "GOAL.com" نتعرف على طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة النصر والدحيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والدحيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر موقع الأول بارك.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 42 ريالًا حتى 155 ريالًا سعوديًا، حسب فئة التذكرة

الفئة السعر خلف المرمى سفلي 42 ريالًا سعوديًا خلف المرمى علوي 48 ريالًا سعوديًا الزاويا ( I-E-B ) 72 ريالًا سعوديًا أطراف الواجهة ( F - H ) 100 ريالًا سعوديًا الواجهة ( G ) 155 ريالًا سعوديًا

ما هو موعد مباراة مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والدحيل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.