ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس الملك 2023-2024.

يستضيف ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية، بمباراة النصر والاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر في كأس الملك السعودي 2024.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز، واستثمار سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخرًا، من أجل الحصول على مقعد في الدور ربع النهائي.

أما الاتفاق، الضيف، والذي يعيش موسمًا مميزًا هو الآخر، فيطمح إلى التأهل إلى ربع النهائي، وقلب الطاولة على النصر، من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق بشكل رسمي، عبر منصة victoryarena الخاصة بمباريات "العالمي.

يمكنكم الحصول على تذاكركم لمباراة النصر والاتفاق من خلال الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق من 35 ريالًا سعوديًا لأقل فئة في التذاكر، وتصل إلى 10 آلاف ريال لأعلى فئة.

فئة التذكرة السعر الفئة 5 35 ريالًا سعوديًا الفئة 4 40 ريالًا سعوديًا الفئة 3 55 ريالًا سعوديًا الفئة 2 80 ريالًا سعوديًا الفئة 1 125 ريالًا سعوديًا سبورتس لاونج 550 ريالًا سعوديًا جاليري لاونج 650 ريالًا سعوديًا جاليري لاونج بلاس 800 ريال سعودي بلاتينيوم لاونج 1000 ريال سعودي الأول برايم 1200 ريال سعودي لاونج العضوية 3000 ريال سعودي سبورتس تراس 4000 ريال سعودي تراس 10 آلاف ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.