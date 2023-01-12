ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيصلي والأهلي، المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي عاد إلى طريق التعثر من جديد بعدما تعادل مع القادسية بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو.

أما الفيصلي، فقد واصل نتائجه المميزة في الموسم الحالي من دوري يلو، بعدما حقق الفوز على العين بهدف نظيف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي رسميًا عبر منصة "إيفينتو" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 15 إلى 200 ريال سعودي، حسب فئة المقعد في ملعب المباراة.

المنصة السعر الموحدة 15 ريالًا سعوديًا الواجهة 30 ريالًا سعوديًا الفضية 50 ريالًا سعوديًا الذهبية 100 ريال سعودي المقصورة الرئيسية 200 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الفيصلي والأهلي المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة لدوري يلو 2022-23 هو يوم السبت 14 يناير 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيصلي - الأهلي السبت 14 يناير 2023،

15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA Sports HD مدينة المجمعة الرياضية

Shahid