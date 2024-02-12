ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024...

بدأت مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يلعب أمام الفيحاء في ذهاب دور الـ 16 من البطولة.

ولن يتخلى العالمي بسهولة عن حصد اللقب الأول له في دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل امتلاكه لعدة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي الفيحاء تذاكر مباراته مع النصر عبر موقع alfaiha.evento

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ما أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتبدأ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر من 115 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت أسعارها حسب الفئات التالية:-

التذكرة السعر الواجهة 115 ريالًا سعوديًا الدرجة الأولى 230 ريالًا سعوديًا المنصة الفضية 1150 ريالًا سعوديًا المنصة الذهبية 2300 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.