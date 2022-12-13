ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

يستضيف ملعب مدينة الملك سعود الرياضية مباراة قوية تجمع بين العين والأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في موسم 2022-23 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

"الراقي" يخوض مباراتيه المؤجلتين للجولتين العاشرة والحادية عشرة تباعًا، بينما نادي العين فيريد البناء على الفوز المستحق الذي حققه على حساب القادسية بهدف نظيف في الجولة الماضية من دوري يلو.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة العين والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العين والأهلي؟

تم طرح تذاكر مباراة العين والأهلي رسميًا عبر منصة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة مكاني

ما هي أسعار تذاكر مباراة العين والأهلي؟

لم يتم إلى الآن تحديد أسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في دوري يلو 2022-23، ولكن تتراوح أسعار تذاكر مباريات الأهلي السابقة بين 20 ريال وحتى 200 ريال حسب درجة المقعد.

ما هو موعد مباراة العين والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة العين والأهلي في الجولة الحادية عشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة إلا الثلث مساءً بتوقيت القاهرة.