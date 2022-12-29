ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الخليج والنصر التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على حساب الخليج، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

النصر هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، جعلته يتصدر ترتيب الدوري بعد مرور عشر جولات، برصيد 23 نقطة بعد التعادل مع الهلال في المباراة الأخيرة بديربي الرياض.

أما الخليج لم يظهر بالشكل المنتظر منه حتى الآن، فبعد مرور 10 جولات، لم يتذوق الفريق طعم الانتصار إلا في مباراة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الخليج والنصر، في دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الخليج والنصر؟

تم طرح تذاكر مباراة الخليج والنصر على منصة"صلة"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الخليج والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الخليج والنصر من 30 ريال بأقل فئة للتذاكر.

المكان السعر أفراد النصر 30 ريال منصة فضية 800 ريال VIP 1500 ريال

ما هو موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الخليج ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - النصر السبت 31 ديسمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر

شاهد VIP SSC الأمير محمد بن فهد

Shahid