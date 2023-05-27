ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

لم تعد هناك أهمية كبرى لمباراة الحزم والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، نظرًا لأن الفريقين حسما كل شيء سواء بضمانهما الصعود، أو بضمان الأهلي التتويج بلقب دوري يلو.

ما هو مؤكد أن المباراة ستجري بين أقوى فريقين هذا الموسم في دوري يلو، واللذين قدما موسمًا محترمًا للغاية وعادا إلى موقعهما الطبيعي بين الكبار.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو؟

لم تطرح تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو حتى الآن، ولكن من المتوقع إطلاقها عبر منصتي الحزم إيفينتو وإيزي تكت.

سيتعين عليك في المنصتين أن تسجل الدخول ومن ثم تقوم بحجز تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو؟

لم يعلن نادي الحزم عن أسعار التذاكر حتى الآن الخاصة بمباراة الأهلي في دوري يلو، بعض المباريات الشبيهة في دوري يلو كانت تذاكرها تحجز بالمجّان، ومنها مباراة الدور الأول بين الفريقين نفسيهما.

ما هو موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو؟

تقام مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو يوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 على ملعب نادي الحزم بالرسّ.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.