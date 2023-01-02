ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشعلة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشعلة في الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والشعلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي تعادل بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة أمام الساحل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويستمر في المركز السادس في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، فقد سقط الشعلة في فخ الخسارة أمام مضيفه الجبلين بخماسية دون رد في المباراة الماضية، ليتوقف رصيده عند 10 نقطة، يحتل بها المركز 17 في جدول الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والشعلة، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والشعلة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والشعلة رسميًا عبر منصة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة مكاني

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والشعلة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 15 إلى 200 ريال سعودي كالآتي:

المنصة السعر الموحدة 15 ريال سعودي الواجهة 30 ريال سعودي الفضية 50 ريال سعودي الذهبية 100 ريال سعودي المنصة 200 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الأهلي والشعلة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والشعلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو 2022-23 هو يوم الأربعاء 4 يناير 2023 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الشعلة الأربعاء 4 يناير 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA Sports HD ملعب الأمير عبدالله الفيصل

Shahid