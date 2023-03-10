ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والرياض في الجولة الخامسة والعشرين لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والرياض، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 25 من منافسات موسم 2022-23 لمسابقة دوري يلو "دوري الدرجة الأولى السعودي".

الأهلي تمكن من الاستمرار في طريق الانتصارات بعد فوزه على نجران بنتيجة 2-0 في الجولة 24، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 52 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن الحزم.

الرياض تعادل بنتيجة 3-3 مع العربي بعد مباراة مثيرة في الجولة الماضية، ليفقد نقطتين ثمينتين في سبيل تعزيز موقعه في المربع الذهبي، لكنه رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وبالتأكيد يرغب الكثير من جمهور الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والرياض، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

لم يطرح الأهلي بعد تذاكر مباراته أمام الرياض في الجولة 25 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

لكن كما جرت العادة، فإنه من المنتظر أن يتم طرح تذاكر مباراة الأهلي وجدة عبر "منصة مكاني".

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 بين 20-200 ريال حسب فئة المقعد.

ما هو موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في الجولة 25 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 هو يوم الأحد 12 مارس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.