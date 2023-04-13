ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي، المؤجلة من منافسات الجولة 26 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والفيصلي، المؤجلة من منافسات الجولة 26 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

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فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة وعينه على تحقيق فوز يؤمن له الاستمرار في صدارة ترتيب دوري يلو، ويقربه خطوة جديدة من العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

أما الفيصلي، فيدخل المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، من أجل محاولة العودة إلى المربع الذهبي واقتناص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري روشن، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 43 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الرياض الرابع.

وبالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا من مشجعي الأهلي في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المؤجلة من الجولة 26 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المؤجلة من الجولة 26 في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر منصة "مكاني"..

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو 2022-23؟

تم إعلان طرح تذاكر مباراة الأهلي والعين وتبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة وتصل إلى 200 ريال.

ما هو موعد مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي المؤجلة من الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم السبت 15 أبريل 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل..

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الفيصلي السبت 15 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

Shahid