ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعربي، والتي تقام لحساب الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والعربي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 31 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

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فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة بهدف الاحتفال في المقام الأول، بعدما ضمن بالفعل العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

أما العربي، فيدخل المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، بعد خيبة الأمل التي تعرض لها الفريق في الجولات الأخيرة، وحرمته من حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري روشن.

وبالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا من مشجعي الأهلي في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعربي في الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو 2022-23؟

لم يطرح الأهلي بعد تذاكر مباراته أمام العربي في الجولة 31 من دوري يلو السعودي 2022-23، لكن من المنتظر أن يتم طرحها قريبًا عبر منصة "مكاني"..

اضغط هنا للدخول إلى منصة مكاني

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو 2022-23؟

من المرجح أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعربي في الجولة 31 من دوري يلو بين 20 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة وتصل إلى 200 ريال، حسب فئة التذكرة، وذلك بالنظر إلى أسعار تذاكر مباريات "الراقي" خلال الموسم الحالي.

ما هو موعد مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والعربي في الجولة 31 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل..

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - العربي الثلاثاء 9 مايو 2023

20:45 السعودية ومصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

Shahid