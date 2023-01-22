ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجبلين المؤجلة من الجولة العاشرة لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والجبلين، المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب الحزم في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليدخل إلى المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيصلي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، فقد سقط الجبلين في فخ الخسارة أمام ضيفه العين بهدفين لهدف، ليتعرض للخسارة الثانية على التوالي، ويتوقف رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والجبلين، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

لم يطرح الأهلي حتى الآن بشكل رسمي تذاكر مباراته أمام الجبلين في الجولة العاشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

لكن "الراقي" يطرح تذاكره خلال الموسم الحالي عبر منصة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة مكاني

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 15 إلى 200 ريال سعودي، كما هو الحال في مباريات الأهلي السابقة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل:

المنصةالسعر
الموحدة15 ريال سعودي
الواجهة 30 ريال سعودي
الفضية50 ريال سعودي
الذهبية 100 ريال سعودي
المنصة200 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والجبلين المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو 2022-23 هو يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الجبلينالثلاثاء 24 يناير 2023،
19:45 السعودية، 18:45 مصر		KSA Sports HDملعب الأمير عبدالله الفيصل

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