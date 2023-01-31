ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والأخدود في الجولة التاسعة عشر لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مباراة الأهلي والأخدود، والتي تقام ضمن الجولة 19 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي عزز صدارته لترتيب دوري يلو، بعدما حقق الفوز على القيصومة في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ليحقق الفوز الرابع على التوالي، ويرفع رصيده إلى 37 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الحزم وصيف الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، فقد فريق الأخدود نقطتين ثمينتين في صراع القمة، بعدما تعادل سلبيًا مع القادسية في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن الحزم.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والأخدود، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن طرح تذاكر مباراته أمام الأخدود في الجولة 19 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 عبر منصة "مكاني" ولا يوجد طريقة أخرى لشراء التذاكر.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والأخدود

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 20 إلى 200 ريال سعودي، كما هو الحال في مباريات الأهلي السابقة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل:

المنصة السعر الموحدة 20 ريالًا سعوديًا الواجهة 30 ريالًا سعوديًا الفضية 50 ريالًا سعوديًا الذهبية 100 ريال سعودي المنصة 200 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود والتي تقام ضمن الجولة 19 من منافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الخميس 2 فبراير 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الأخدود الخميس 2 فبراير 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

Shahid