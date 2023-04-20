ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في مباراة نصف نهائي كأس الملك لموسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

shahid

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مواجهة "كلاسيكو" مرتقبة من جماهير كرة القدم السعودية، وذلك حين يستضيف مباراة الاتحاد والهلال في الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك 2022-23.

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الاتحاد، صاحب الأرض، والباحث عن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين بعد غياب طويل، بلغ الدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة الشباب في دور الستة عشر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وفي دور الثمانية حقق الفوز بذات الطريقة والنتيجة أمام الفيحاء.

أما الهلال، الضيف، فقد تمكن من التغلب على الاتفاق برباعية نظيفة في دور الستة عشر، ولم يجد صعوبة في تخطي عقبة الفتح في دور الثمانية بنتيجة 3-1.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23.

جدول مباريات كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 عبر موقع ittihadclub.etickets.com.sa.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك بين 100 وحتى 1500 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 100 ريال سعودي الفضية 1000 ريال سعودي الذهبية 1500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 هو يوم الأحد 23 أبريل 2023، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال الأحد 23 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid