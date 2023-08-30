ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟

SHAHID

يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، قمة الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الاتحاد، أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم، ويتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، ويدخل مباراة الهلال بمعنويات مرتفعة بهدف مواصلة الانتصارات للاستمرار على صدارة الترتيب والحفاظ على لقبه.

أما الهلال، يدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة ويتسلح بالقوة الضاربة، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، وخطف الصدارة من العميد، ولمواصلة التنافس على لقب الدوري الذي لن يكون سهلًا هذا الموسم.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر موقع الاتحاد الرسمي

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 30 ريال حتى 2000 ريال سعودي

الفئة السعر موحد 1 30 ريال سعودي موحد 2 100 ريال سعودي فضي 1000 ريال سعودي ذهبي 2000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال الجمعة 1 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC Sports HD 1

شاهد الأمير عبد الله الفيصل

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال؟

يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو إستخدامها أو محاولة إستخدامها.

التذاكر غير قابلة للإلغاء، الإسترجاع أو التبديل.

بشراء هذه التذكرة، توافق على الإمتثال لكافة الأحكام والشروط والإمتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.

في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:

يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.

يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

الإقرار و الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام (لمشاهدة الائحة اضغط هنا)

جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.

يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الأنترنت.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

SHAHID