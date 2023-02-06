ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة والتي تقام لحساب الجولة 16 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة هامة تجمع بين الاتحاد والعدالة ضمن منافسات الجولة 16 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن النصر المتصدر، والشباب وصيف الترتيب.

ويملك "النمور" في رصيده 34 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وجاء انتصاره على الطائي في الجولة الماضية بهدف نظيف، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته التي حققها مؤخرًا.

أما العدالة، فيعاني بشدة في الفترة الماضية، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات، ويحتل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، برصيد 15 نقطة فقط.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة 16 من دوري روشن السعودي عبر موقع مكاني.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الاتحاد أعلن عن وجود تذكرة موحدة لجمهور أصحاب الأرض والفريق الضيف. بسعر موحد يصل إلى 20 ريال فقط..

ما هو موعد مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 10 فبراير 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.