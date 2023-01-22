ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2022؟

كل ما تريد معرفته عن طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي تستضيفها المغرب في شهر فبراير المقبل...

تستعد المغرب، لاستضافة كأس العالم للأندية 2022، في شهر فبراير المقبل، وتحديدًا في الفترة من 1 فبراير 2023، وحتى 11 من الشهر ذاته.

وصل الأهلي المصري وصف دوري أبطال إفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب آخر نسخة من دوري أبطال آسيا، وكذلك بطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي إلى البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة، بمباراة الدور الأول والتي تجمع بين الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير على الملعب الكبير بطنجة، وسيواجه الفائز من تلك المباراة، فريق سياتل في الدور الثاني.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، عن طرح تذاكر المباريات بداية من يوم الأحد 22 يناير 2023، وستتراوح من 50 درهم مغربي وحتى 200 درهم مغربي.

سيتمكّن المشجعون من التقدم للتذاكر على الإنترنت عبر موقع FIFA.com/tickets بنظام الأسبقية ورهناً بتوفّر التذاكر.

كيف تتقدم لشراء تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2022؟

للتقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العالم للأندية 2022 خلال مبيعات فترة مبيعات نظام الأسبقية، يُمكنك إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع تذاكر كأس العالم للأندية: FIFA.com/tickets إذا لم تكن قد باشرت طلبك، فإنه ينبغي عليك أن تفتح حساباً باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كنت تملك حساباً مسبقاً، فما عليك إلا تسجيل دخولك إليه. قدم طلب الحصول على التذاكر من خلال الضغط على (طلب تذكرة) على موقع FIFA.com/tickets.

ما هي فئات تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2022؟

توجد أربع فئات متاحة للجماهير من أجل الحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

الفئة الأولى هي الأعلى سعرًا وتكون في مناطق مميزة داخل الاستاد، فيما تقع الفئتين الثانية والثالثة خارج منطقة الفئة الأولى وبسعر أقل، في حين أن الفئة الرابعة هي الأقل تكلفة.

وسيكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والذين لا يحتاجون إلى مقعد يمكنهم دخول المكان دون شراء تذكرة. قد يُطلب إثبات السن قبل الدخول إلى المكان، ويجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا برفقة شخص بالغ في جميع الأوقات أثناء التواجد في المكان.

ما هي أسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2022؟

تباع جميع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية بالدرهم المغربي، وتشمل جميع الضرائب المعمول بها.