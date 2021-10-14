ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وبرسبوليس؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال ضد برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الفئات والأسعار وأكثر

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، وبرسبوليس الإيراني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة، على حساب استقلال الإيراني بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

المنافس هو برسبوليس الذي وصل إلى ربع النهائي عقب تخطي فريق استقلول بهدف دون رد، والذي وصل إلى نهائي النسخة الماضية ويعد من أقوى فرق القارة الصفراء.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وبرسبوليس؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراة فريقه ضد برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عبر موقعه الخاص، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

ويتوجب عليك التسجيل في الموقع، لتأكيد شراء تذاكر المباراة القوية والهامة والتي تجمع بين الهلال وبرسبوليس.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وبرسبوليس؟

يتراوح سعر تذكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكن تبدأ أسعار التذاكر من 50 ريال وحتى 4500 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات 50 ريال F2 عائلات 50 ريال C 50 ريال D 50 ريال H1 50 ريال H2 50 ريال H3 50 ريال H4 50 ريال L1 50 ريال L2 50 ريال L3 50 ريال L4 50 ريال S1 400 ريال S2 400 ريال G 800 ريال VIP BOX1 (عدد 6 اشخاص) 4500 ريال VIP BOX2 (عدد 6 اشخاص) 4500 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الهلال وبرسبوليس؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الهلال وبرسبوليس ، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الهلال وبرسبوليس؟

موعد مباراة الهلال القادمة أمام برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، هو يوم السبت الموافق 16 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الهلال وبرسبوليس؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال أمام برسبوليس وعلى قنوات SSC.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.